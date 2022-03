Das Segelmesser

Gehörte ein Segelmesser in der Vergangenheit noch zum Bild des Seemannes dazu, hat sich das heute geändert. Bei den meisten Seglern liegen die Messer an Bord nur noch in der Pantry. Doch ein scharfes Segelmesser gehört zur Grundausrüstung und ist ein wichtiges Zubehör. Vor allem sollte es griffbereit aufbewahrt werden. Denn hängt sich beispielsweise das Schiff in der Schleuse am Tauwerk auf, muss schnell gehandelt werden. Auch bei einem kapitalen Überläufer bleibt manchmal nur noch eine Alternative: kappen. Das Segelmesser trägt daher zur Sicherheit an Bord bei. So gehört ein Segelmesser zur persönlichen Sicherheitsausstattung an den Rettungswesten der Crew beim America’s Cup. Aber auch außerhalb der Profiszene rüsten einige Segler sich oder ihre Schiffe mit einem guten Seglermesser aus – allerdings nicht in Deutschland. In England oder Skandinavien liegt ein feststehendes Segelmesser meist griffbereit am Niedergang, um im Fall der Fälle schnell zur Hand zu sein. In Deutschland sind Taschenmesser mit Zubehör wie Marlspieker und Schäkelöffner recht beliebt. Immer öfter ist der Schäkelöffner in der Klinge integriert. Das spart Platz und Gewicht, ist allerdings nicht ganz ungefährlich. Daher sollte der Schäkelöffner am besten wie der Marlspieker als extra Zubehör ausgeführt sein. Bei einer guten und zuverlässigen Arretierung sinkt das Verletzungsrisiko mit dem Schäkelöffner in der Klinge.

Eine leuchtende Farbe der Griffschalen hat den Vorteil, dass das Segelmesser schnell gefunden werden kann.

Wellenschliff hat auch Nachteile

Um ein schnelles Durchtrennen der Kunststofffasern in modernem Tauwerk zu gewährleisten, sollte das Segelmesser möglichst scharf sein. Gerade speziell für Segler hergestellte Messer verfügen oft über einen Wellenschliff, ähnlich wie ein Brotmesser. Er soll ein zügiges Schneiden bei Tauwerk ermöglichen. Ähnlich einer Säge frisst sich der Wellenschliff in das Tauwerk und durchtrennt die einzelnen Fasern. Er gaukelt sogar noch eine gewisse Schärfe vor, wenn die einzelnen Zähne schon stumpf sind. Dann wird das Durchtrennen kraftintensiver und dauert länger. In unserem Test unterlag der Wellenschliff jedem Seglermesser mit gerader Schneide. Bei Messern mit Sägezahnung benötigten wir teilweise bis zu fünf Züge, bis das Tauwerk durchtrennt war. Bei einer geraden Schneide war die Schot hingegen bereits oft im ersten Versuch entzwei. Der größte Nachteil des Wellenschliffs liegt aber im aufwendigen Schärfen, da jeder Zahn einzeln bearbeitet werden muss. Zudem schränkt er die Nutzung ein. Wer einen Leckpropfen bearbeiten oder nur einen Apfel schälen möchte, kommt nicht weit.