30 Jahre Marinepool

Bis heute sind mit Stefan Eberle (54) und Robert Stark (57) immer noch zwei der Firmengründer gemeinsam und mit viel Erfolg bei der Sache. Stefan Eberles Bruder und Firmenmitbegründer Gerhard Eberle konzentriert sich seit 2000 mit eigener Firma ausschließlich auf den Bereich Rettungswesten.

Das inhabergeführte Unternehmen in Martinsried bei München hat in den letzten drei Jahrzehnten alle Tiefen und vor allem Höhen gemeistert. Ob bei der Ausrüstung von Topsegler/-innen in den olympischen Klassen (auch bei den Spielen in Tokio), bei der Vendée Globe (Damien Seguin) und der GC32-Racing Tour oder als Bekleidungspartner der Travemünder Woche und in Cannes – Marinepool dreht ein großes Rad – inzwischen auch im Motorbootbereich (Class One) und als Partner der DLRG.