Ausprobiert: Garmin GPSMAP 8400

Navigationsfreaks, denen die Vernetzung, die Informationsvielfalt und die sich damit eröffnenden Möglichkeiten gar nicht weit genug gehen können, gibt’s laut den Verantwortlichen von Garmin gar nicht Wenige. Der Umgang mit der Technik an Bord soll Spaß machen, und das ist es, was zählt. Hinzu kommt der Aspekt, dass sich über die Multifunktionsdisplays (MFDs)und entsprechende Netzwerkverbindungen heute neben der reinen Navigationsfunktion auch die Bordfunktionen steuern und zentral verwalten lassen.

Das beginnt mit den Motordaten, geht übers Energiemanagement und endet vielleicht mit einer E-Mail an den Servicepartner des Motorenherstellers, wenn die nächste Wartung ansteht. Der kann gleich bequem die Daten auslesen und weiß sofort, was er für den Einsatz an Bord an Ersatzteilen einpacken sollte.