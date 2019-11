Ausprobiert: Garmin Marq Captain

Garmin hat in diesem Jahr eine Kollektion an Smartwatches herausgebracht. Die Marq-Serie spielt in der Oberliga und Garmin hat der Uhr an Technologie und Materialien mitgegeben, was möglich ist. Das schlägt sich im Preis nieder. Ab 1.500 Euro sind die Uhren der Marq-Serie erhältlich. Um die Zielgruppen des Elektronikkonzerns besser anzusprechen, umfasst die Serie gleich mehrere Modelle. Bergsteiger, Rennfahrer und Piloten können beispielsweise auf eine auf ihre Gruppe zugeschnittene Uhr kaufen, die sich nicht allein durch das Design untereinander unterscheidet.

Wir haben einige Wochen die Marq Captain unter die Lupe genommen und die Segelfunktionen ausprobiert. Für diesen Zeitraum hat uns Garmin die Uhr kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Die Zusammenfassung eines Segeltages (bei wenig Wind)

Das Material ist, wie schon gesagt, edel. Gewölbtes Saphirglas schützt das Display, die Lünette ist aus gebürstetem Titan mit einem marineblauen Keramikinlay. Das Armband (22mm) ist ebenfalls Blau aus Nylon in einer spezeillen Webart gefertigt. Das macht am Handgelenk einiges her. Im maritimen Umfeld an Bord kann die Uhr schon durch ihr Design punkten. Das ist Garmin gut gelungen. Gut gelungen ist auch, dass die Uhr nicht allzu mächtig am Handgelenk wirkt.

Mitgeliefert wird auch ein schwarzes Silikonarmband, das sich leicht austauschen lässt. Als Sensoren sind GPS, Glonass, Galileo für Positionsbestimmung verbaut. Dazu kommen noch ein Barometer mit Höhenmesser, ein elektronischer Kompass, ein Herzfrequenzmesser, ein Gyroskop und ein Thermometer. Letzteres zeigte allerdings nie zuverlässig die Temperatur an. Das wird wahrscheinlich an der Nähe zum Körper gelegen haben.

Zusätzlich befindet sich ein 32 Gigabyte großer Speicher in der Uhr.