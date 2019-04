Ausprobiert: Smarte Stirnlampe

Jetzt hat der LED-Lampenhersteller Ledlenser eine neue Stirnlampe mit für Segler sehr interessanten Eigenschaften vorgestellt. Sie heißt MH-11 und ist das erste Modell, das per App steuer- und programmierbar ist. Dank dieser App lässt sich der große Funktionsumfang gut und schnell beherrschen sowie nach Bedarf anpassen.

Gerade an Bord ist eine Stirnlampe als Lichtquelle praktisch. Schließlich gilt dort die Grundregel: Eine Hand für das Schiff, eine Hand für dich selbst.

Die MH-11 bietet nicht nur verschiedene Lichtstärken, sondern verfügt auch über einen Sensor, der die Leuchtkraft der Umgebungshelligkeit anpasst. Zudem liefert die Lampe rotes Licht ebenso wie auch blaues und grünes. Alle diese verschiedenen Modi lassen sich mit der App oder mit dem Schalter an der Lampe auswählen. Letzteres ist deutlich umständlicher, weil es nur einen Schalter gibt, der für die Auswahl verschieden lang und oft gedrückt werden muss. Dafür ist ein gutes Gedächtnis nötig.

Ohne Smartphone ist die MH-11 daher nur noch halb so praktisch. Neben der Verbindung von App und großem Funktionsumfang weist die Stirnlampe noch eine Handvoll intelligenter Details auf. So ist zum Beispiel der Lichtkegel schnell fokussierbar. Eine weitere wichtige Kleinigkeit: Ladekabel und Lampe sind magnetisch verbunden. So kann im Falle eines Falles weder ein Stecker noch eine Buchse kaputtgehen.