awn eröffnet Pop-Up-Store im Elbe-Einkaufszentrum

Wochenlang stand die AWN-Crew aufgrund der Corona-Beschränkungen in den Startlöchern, um ihren Pop-Up Store für Sportboote und RIBs sowie exklusive Bekleidung im Elbe-Einkaufszentrum in Hamburg Osdorf zu realisieren. Jetzt geht es endlich los und am 10. Juni 2021 wird die offizielle Eröffnung gefeiert.