AWN: Online bestellen, persönlich abholen

Online bestellen und anschließend in der Wunschfiliale abholen: AWN bietet seinen Kunden die Möglichkeit per “Click & Collect” einzukaufen. Wer also dringend etwas aus dem Sortiment des Bootsausrüsters benötigt, kann so trotzdem kurzfristig zu seinem Wunschprodukt kommen. Die AWN-Filialen bleiben wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen für das normale Einkaufen noch bis zum 31.1.2021 geschlossen.

Alle Infos zum “Click and Collect” gibt es auf der Website von AWN: http://www.awn.de/pages/click-collect