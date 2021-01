Bootspunkt wird Partner von Boris Herrmann

„Über seine sportlichen Leistungen hinaus, hat uns vor allem sein langjähriges Engagement für den Schutz der Ozeane beeindruckt.“, so Dirk Weißenborn von Bootspunkt. „ Daher freuen wir uns sehr darauf, ihn zukünftig zu unterstützen und uns gemeinsam für die Zukunft eines jungen und sauberen Segelsports einzusetzen.“

Schon im Frühjahr 2020 gab es eine erste Zusammenarbeit, bei der Bootspunkt exklusive von Boris Herrmann signierte „Team Malizia“ Opti-Segel zum Verkauf angeboten hat, wobei ein Teil des Gewinns an die MyOcean Challenge gespendet wurde. Weitere gemeinsame Projekte sollen nun bald folgen.

Auch Boris Herrmann sieht der Zusammenarbeit optimistisch entgegen: „Von dem reinen Verkauf und Service rund um Bootszubehör abgesehen, spürt man bei Bootspunkt einfach die Begeisterung für den Segelsport. Mein Einsatz für den Klimaschutz und die Jugendförderung sind mir ebenso wichtig wie meine Segel- und Rennerfolge. Ich freue mich, einen Partner gewonnen zu haben, der meine Begeisterung für diese Mission teilt und mit dem ich gemeinsam an einem Kinder-Segel-Programm arbeiten werde.“

Über Bootspunkt

Bootspunkt ist ein Geschäftsbereich der Ditoma GmbH, einem in Ludwigsburg ansässigen Großhändler für Oberflächentechnik. Über zwei Ladengeschäfte in Ludwigsburg und Kirchberg am Bodensee sowie den Onlineshop Bootspunkt.de, vertreibt das Unternehmen Segelboote, Schlauchboote sowie Zubehör und Teile von bekannten Marken.

Der Produktschwerpunkt liegt unter anderem auf FRIBs, E-Motoren der Marken ePropulsion und Torqeedo, Rettungswesten der Marke Secumar und Segel von Quantum Sails. Darüber hinaus umfasst das Sortiment verschiedene Produkte zur professionellen Bootspflege und Werterhaltung von Meguiars sowie der Eigenmarke Bootspunkt.

Mit dem umfangreichen Sortiment ermöglicht Bootspunkt seinen Kunden einen schnellen Zugang zum gesamten Programm der führenden Großhändler Lindemann, Gotthardt, Bukh, Frisch und Allpa. Alle Artikel sind entweder ab Lager lieferbar oder können kurzfristig beschafft werden.