Click & Meet bei AWN: Einkaufen mit Termin

Yachtsausrüster A.W. Niemeyer bietet neuerdings, im Rahmen der ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen, wieder die Möglichkeit vor Ort in den Filialen einzukaufen. Zuvor muss lediglich ein kostenloser Termin über das Buchungsportal auf der Website von AWN reserviert werden. Durch das „Click & Meet“ genannte Procedere soll sichergestellt werden, dass zur selben Zeit nie mehr als die zulässige Zahl an Kunden im Ladengeschäft anwesend ist. Laut AWN wurde das Angebot, das bislang in den Filialen Hamburg, Taufkirchen, Berlin Reinickendorf, Berlin Treptow und Dormagen angeboten wird, von den Kunden gut angenommen. “AWN-Kunden sind flexibel und zukunftsorientiert”, freut sich Geschäftsführer Christoph Steinkuhl.

Screenshot von dem Buchungstool auf der Website von AWN. Foto: Screenshot

Weiterhin können die Niemeyer-Kunden auch per “Click & Collect” einkaufen. Hierbei wird das gewünschte Produkt online bestellt und dann persönlich in der jeweiligen Filiale abgeholt.