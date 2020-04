crazy4sailing: Kleidung für Segler

Für höchste Ansprüche

Stavanger Jacke: 339,90 Euro (UVP), Stavanger Latzhose: 279,90 Euro (UVP) Die Ölzeugserie Stavanger von crazy4sailing richtet sich an Segler, die auch mal fern der Küsten unterwegs sind und dabei maximalen Komfort genießen möchten. Mit einer Wassersäule von 20.000 Millimetern halten sowohl die Ölzeughose als auch die -jacke den stärksten Witterungen auf See stand. Dank des atmungsaktiven Stoffs aus 100 Prozent Polyamid mit einer Polyurethan-Beschichtung wird Feuchtigkeit schnell von innen nach außen geleitet und der Träger bleibt trocken. Verstärkungen an den richtigen Stellen sorgen für lange Haltbarkeit. Der hohe verstellbare Kragen der Jacke, mit vorgeformter Gesichtsmaske macht die Jacke bei schlechtem Wetter besonders angenehm zu tragen. Link zum Hersteller: Jacke Stavanger

Link zum Hersteller: Latzhose Stavanger

Offshore-Ölzeug jetzt auch im Damenschnitt

Bergen Latzhose Damen: 199,90 Euro (UVP), Bergen Jacke Damen: 249,90 (UVP) Das beliebte Offshore-Ölzeug Bergen ist jetzt auch in einem eigenen Damenschnitt erhältlich. Das Set besteht aus der Latzhose in der Farbe Carbon/Schwarz und der Jacke in der Farbkombination Rot/Carbon. Die Latzhose verfügt über breite, elastische Hosenträger mit Schnellverschluss und große Verstärkungen am Gesäß, den Knien und den Beinöffnungen. Die Jacke ist mit einer leicht zugänglichen „Napoleon-Tasche“, einem Taillenzug und D-Ring in einer Stautasche sowie wärmenden Schlupftaschen mit herausziehbarem Fleece-Futter ausgestattet. Sowohl Jacke als auch Hose sind zu 100 Prozent wasserdicht und atmungsaktiv. Link zum Hersteller: Damen Latzhose Bergen

Link zum Hersteller: Damen Jacke Bergen