CrazyChair Clipper: Abhängen an Bord

CrazyChair hat mit seiner Hängematte Clipper und der dazugehörigen Manschette für die Rollfockanlage eine Lösung, um über dem Vordeck zwischen Mast und Vorstag zu schweben. Das Modell Clipper bleibt immer trocken. Dafür soll das UV-resistente Gittergewebe sorgen, welches auch bei heißen Temperaturen gut belüftet und nicht an der Haut kleben bleiben soll. Die Hängematte wiegt 1,5 Kilogramm und ist in seinen Packmaßen so klein, dass sich leiht an Bord ein Stauraum dafür findet. Die spezielle Fockmanschette verteilt den Druck auf eine große Fläche, schadet dem Segel nicht und die Höhe der Matte kann variabel verstellt werden. Das andere Ende der Hängematte wird an einem umgelenkten Fall befestigt. Es wird eine Spannlänge von mindestens 2,5 Metern benötigt.

„Wir haben jahrelange Erfahrung mit Hängematten, wird die Hängematte doch auf den meisten AIDA Kreuzfahrtschiffen und TUI Cruises mit besonderer Beanspruchung eingesetzt“, sagt Joachim Küllenberg, Inhaber von CrazyChair by Pimiento. „Unser Modell Clipper ist vom TÜV auf 150 Kilogramm Belastbarkeit geprüft und besitzt ein EU- und US-Patent.“