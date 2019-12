DMV bietet Volvo-Penta-Service

Somit steht den Kunden im Großraum Oldenburg ab sofort eine zuverlässige Anlaufstelle für Volvo Penta (Marine-) Produkte vom Ersatzteil bis hin zum neuen Aggregat zur Verfügung. Auch Wartungs- sowie Reparaturarbeiten werden in der eigenen Werkstatt oder direkt bei den Kunden vor Ort durchgeführt. Mit dem Werkstatt-LKW, der bei Bedarf auch europaweit eingesetzt wird, werden regelmäßig Liegeplätze, Werften und Marinas von der Ems bis zur Weser sowie von der Nordseeküste bis hin zum Mittellandkanal angefahren. Beratung und Verkauf finden am Firmensitz (Am Nordkreuz 36, 26180 Rastede) statt.

Infos unter www.dmv-bootsdiesel.de