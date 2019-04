Elektroroller für den Bordgebrauch

Der beschränkte Stauraum an Bord und das Bedürfnis nach Mobilität beim Landgang müssen kein Widerspruch sein. Mit den deutlich kleineren Abmessungen von gefalteten E-Scootern wird die Lücke zum Falt-Fahrrad geschlossen. Besonders für Pendler ist der Umstieg von öffentlichen Verkehrsmitteln beziehungsweise vom Pkw auf einen E-Scooter komfortabel und unterstreicht mit Nachhaltigkeit den Schutz der Umwelt.

Inhalt

Gesetzliche Rahmenbedingungen

In den meisten europäischen Ländern ist die Teilnahme von Elektro-Scootern am öffentlichen Straßenverkehr bereits erlaubt. Bisher ist die Nutzung solcher Kleinstfahrzeuge in Deutschland untersagt. In Branchenkreisen erwartet man aber eine Zulassung bis Mai dieses Jahres. Nach dem Inkrafttreten der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV), die das Fahren in der Öffentlichkeit erlaubt, dürfen E-Scooter mit einer Motorleistung bis maximal 500 Watt auch auf Gehwegen mit maximal zwölf Stundenkilometern fahren. E-Scooter, die schneller fahren, werden verkehrs- und verhaltensrechtlich den Fahrrädern zugeordnet und sollen nur auf Radwegen oder der Straße benutzt werden.

Deutlich mehr als fünfzig E-Scooter-Hersteller stehen schon länger in den Startlöchern, um mit dem Lagerverkauf beginnen zu können.