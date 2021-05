Hafen Kiel Hörn jetzt mit TallyWeb

Jede Säule mit Wasserhahn ist mit einem Spülautomaten ausgestattet, so dass einmal täglich die Zuleitung durchgespült wird. Die Bezahlung für den Verbrauch wird an einem Kassenautomat per Kreditkarte realisiert, die Bezahlung und die Nachbuchung kann jedoch auch online über die TallyWeb-Internetseite erfolgen. Nach der erfolgten Zahlung erhält der Gast bzw. Nutzer per SMS oder Email einen Pin-Code, der ihm die Entnahme von Wasser bzw. Strom an den Säulen ermöglicht. Weitere Funktionen wie Türöffnung, Waschmaschinen, Duschen etc. sind ebenfalls möglich.

Für den Hafenbetreiber ergeben sich einige Vorteile durch das neue System. So hat er jederzeit einen aktuellen Überblick über die Zahlungen sowie die Nutzungen der Verbrauchseinheiten. Eine Protokollfunktion speichert die Benutzer-ID und den Zeitpunkt des Abrufens der Leistungen. Eine Übersicht über die Umsätze ist für jeden Zeitraum abrufbar. Diese Übersicht gilt auch für den Nachweis beim Finanzcontroller. Da sich die Gäste bei dem Tallyweb-System selbst bedienen, werden Ressourcen für Verwaltung und Kontrolle frei. Ein zusätzlicher Effekt sind Einsparungen bei den Verbrauchsmengen.