Leichte Weste für schnelles Segeln

Das Modell Furio ist eine Hybridweste, die beim schnellen Jollen-Segeln insbesondere beim Foiling-Segeln oder auch Skiff-Segeln sowie beim Kitesurfen beste Dienste leisten soll. Sie ist eine Kombination aus einer 50N-Auftriebshilfe mit Prallschutzfunktion und einem manuell aktivierbaren, vollwertigen aufblasbaren Schwimmkörper von circa 110N. Feststoff plus CO2 gefüllter Auftriebskörper ergänzen sich optimal. Sobald der Wassersportler es für erforderlich hält, kann er per Hand den Schwimmkörper auslösen.

Die Hybrid-Weste liegt eng am Körper an, um den Anwender bei den Manövern die maximale Bewegungsfreiheit zu gewähren. Das gilt sowohl für den Foiling-Segler, der im Cockpit sitzt, kniet oder sich ins Trapez hängt, als auch für Kitesurfer in Kombination mit einem Hüft- oder Sitztrapez.