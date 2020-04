Neue Smartwatch für Segler: Garmin quatix 6

Die neue Smartwatch quatix 6 von Marine-Elektronik-Spezialist Garmin kombiniert die neuesten Funktionen der fēnix 6-Serie mit speziellen Features für Bootsfahrer, Segler, Angler und andere Wassersportler. Dank umfassender Konnektivität mit kompatiblen Garmin-Kartenplottern und weiterer Schiffselektronik lassen sich unter anderem Schiffsdaten direkt auf der Uhr anzeigen, der Autopilot steuern oder Regattafunktionen nutzen. Mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk sowie vorinstallierten Aktivitätsprofilen, wie SUP, Rudern, Golfen, Wandern und Skifahren, ist die quatix 6 für viele Sportarten und Tätigkeiten auf See und an Land geeignet. Die quatix 6-Serie im Überblick:

Neu: größeres, leicht ablesbares 1,3 Zoll-LED-Farbdisplay

Neu: Garmin Pay und integrierter Musikspeicher mit Kompatibilität für Spotify, Deezer und Amazon Music

Neu: Pulse-Ox-Akklimatisierungssensor zum Überwachen der Blutsauerstoffsättigung und Body Battery zur Energieüberwachung

Neu: Deutlich längere Akkulaufzeiten und optimale Steuerung durch PowerManager

Neu: vorinstallierte topographische Karten und Unterstützung von optionalen BlueChart g3-Seekarten mit optimierter Kartendarstellung

Umfassende Konnektivität mit kompatiblen Garmin-Kartenplottern und weiteren Produkten sowie Empfang von Smart Notifications

Optimierter Regatta-Segelassistent mit virtueller Startlinie, Distanz zur Startlinie, Countdown-Timer und Wendeassistent Neu sind u.a. die vorinstallierten Karten und die Unterstützung von Garmins optionalen BlueChart g3-Seekarten. Foto: Garmin Immer und überall an Bord die volle Kontrolle Erstmals lassen sich direkt auf der Uhr die optional erhältlichen BlueChart g3-Seekarten anzeigen, die Garmin- mit Navionics-Daten vereinen. Zusätzlich ist es möglich, Wegpunkte zu setzen, die automatisch mit dem gekoppelten Garmin-Kartenplotter synchronisiert und dort gespeichert werden. Verbunden mit kompatibler Garmin Marine-Elektronik werden NMEA 2000-Bootsdaten, wie Geschwindigkeit, Wassertiefe und -temperatur sowie Winddaten, direkt am Handgelenk angezeigt. Auch kompatible Autopiloten können direkt über die Uhr gesteuert werden. Zudem wird über die vorinstallierte FUSION-Link Lite App die Auswahl des richtigen Sounds an Bord zum Kinderspiel. Skipper profitieren von weiteren hilfreichen Funktionen wie Gezeitendaten, einem Ankeralarm oder einem Ankerleinen-Längenkalkulator. Anglern helfen ein Wettkampf-Timer sowie ein Fischfang-Protokoll dabei, den Überblick zu behalten, während Segler auf die optimierten Segelregatta-Funktionen, wie virtuelle Startlinie, Distanz zur Startlinie, Countdown-Timer und Wendeassistent, setzen können. Die integrierte Mann über Bord-Funktion, mit der sich die aktuelle GPS-Position speichern und automatisch dorthin zurücknavigieren lässt, soll für ein Plus an Sicherheit sorgen.