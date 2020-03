Next Generation Display

Das neue Zeus³S Glass Helm-System soll doppelt so leistungsstark sein, wie die Vorgängerversionen und herausragende Reaktionszeiten sowie besonders klare Darstellungen liefern. Die Leistung bezieht das neue Zeus³S Glass Helm aus dem integrierten Sechskernprozessor mit dem Namen iMX8. Das System ist vollständig vernetzt und verfügt von Hause aus über Wireless-Konnektivität. So ist es möglich, mit mobilen Endgeräten Einsicht in das System zu nehmen oder es auch zu steuern. Über Wireless-Hotspots sollen sich Software-Updates problemlos durchführen lassen. Per NMEA 2000 und 0183 lassen sich B&G-Module wie Radar, Autopilot und Echolot verbinden. Die an eine Blackbox angeschlossenen Displays können jeweils vom Benutzer in sechs Bereiche unterteilt werden, um die gewünschten Informationen je nach Vorlieben auf dem Bildschirm anzuordnen. Die von B&G bekannten spezifischen Segelfunktionen wie SailSteer, PredictWind, RacePanel, LayLines und SailingTime gehören ebenfalls zum Umfang. Erhältlich ist das neue Zeus³S Glass Helm-System in den Größen 16, 19 und 24 Zoll. Wahlweise kann das Display einzeln, oder im Paket mit GPS-Sensor, Tastatur und weiterem Zubehör erworben werden.

www.bandg.com