quatix 6X Solar: Mehr Power dank Sonnenenergie

Dank des neuen Power Managers, der in der quatix 6-Serie verbaut ist, können Nutzer Einstellungen und Sensoren, die Auswirkung auf die Akku-Leistung haben, manuell steuern und damit Akku einsparen. Die neue quatix 6X Solar setzt in puncto Ausdauer noch eins drauf: Dank der nicht sichtbaren Solarladelinse kann sich die Akkuleistung der Uhr bei einem ausreichenden Aufenthalt auf dem Sonnendeck um bis zu drei Tage verlängern.

Immer und überall an Bord die volle Kontrolle

Mit der quatix-Serie ist es erstmals möglich, sich BlueChart g3-Seekarten, die Garmin- mit Navionics-Daten vereinen, auf dem Display anzeigen zu lassen und Wegpunkte zu setzen. Verbunden mit kompatibler Garmin Marine-Elektronik werden NMEA 2000-Bootsdaten, wie Geschwindigkeit, Wassertiefe und -temperatur sowie Winddaten, direkt am Handgelenk angezeigt. Auch kompatible Autopiloten können direkt über die Uhr gesteuert werden. Zudem wird über die vorinstallierte FUSION-Link Lite App die Auswahl des richtigen Sounds an Bord zum Kinderspiel. Skipper, Angler sowie Segler profitieren von zahlreichen sport- und bedarfsspezifischen Funktionen. Der „Mensch über Bord“-Button sorgt darüber hinaus mit Hilfe gekoppelter GPS-Funktionalität für ein Plus an Sicherheit.

Vielseitige Funktionen für einen aktiven Lebensstil

Auch im Alltag besticht die quatix 6 mit smarten Features wie Garmin Pay, der Funktion für kontaktloses Bezahlen direkt mit der Uhr. Der erstmals integrierte Musikspeicher bietet Platz für bis zu 2.000 Songs, die ganz einfach im MP3-Format auf die Smartwatch geladen und über kompatible Bluetooth-Kopfhörer jederzeit ohne Handy abgespielt werden können. Premium-Nutzern der Musik-Streamingdienste Spotify, Amazon Music oder Deezer stehen zudem Offline-Playlisten zur Verfügung. Gekoppelt mit dem Smartphone, lassen sich auf dem Display eingehende Anrufe, SMS und Nachrichten anzeigen. Vorinstallierte topografische sowie Skikarten sorgen bei sportlichen Aktivitäten an Land dafür, immer den richtigen Weg einzuschlagen.

Die Herzfrequenzmessung am Handgelenk – auch unter Wasser – sowie der neue Pulse Ox-Blutsauerstoffsättigungssensor geben darüber hinaus Aufschluss über das eigene Wohlbefinden, Stresslevel und die Schlafqualität. Mit der integrierten Body Battery-Funktion behalten Nutzer jederzeit das Energielevel ihres Körpers im Blick und können Training, Ruhezeiten und Schlaf entsprechend planen.