Rettende Sprossen: Magic Reboard Notleiter

Mit der Magic Reboard Notleiter soll es möglich sein, auch ohne fremde Hilfe wieder sicher an Bord zu gelangen. An der außenbords hängenden Reißleine lässt sich die Leiter vom Wasser aus öffnen. Einmal an der reflektierenden Leine gezogen, entfaltet sich die Rettungsleiter von selber und die Bordwand kann nun Sprosse für Sprosse erklommen werden.

Die Rettungsleiter kann am Heckkorb oder an der Reling montiert werden. Die reflektierende Reißleine wird anschließend über die Bordwand gehängt. Um die Leiter im Notfall gut erreichen zu können sinken die breiten, verstärkten Stufen durch ihr Eigengewicht ab. Die Länge der Notleiter passt zu den meisten am Markt befindlichen Booten und entspricht der Norm EN/ISO 15085 sowie der europäischen Richtlinie 2013/53/EU.