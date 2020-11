Safety Cloud holt Pantaenius an Bord

Nutzer der Safety Cloud können sich ab sofort maßgeschneiderte Angebote über die App zukommen lassen. Bei Abschluss gilt sofortiger Versicherungsschutz. Geltungsbereiche und wertsteigernde Maßnahmen am Boot können jederzeit und ortsunabhängig angepasst werden. Wird über die Safety Cloud eine Yachtversicherung abgeschlossen, so ist die Motoren-Versicherung „Engine Protect Plus“,die auch Bedienfehler und etwaige Schäden durch Fehlbetankungen abdeckt, im ersten Jahr beitragsfrei inbegriffen. Die cloudbasierte Applikation der HanseYachts AG, die schon auf rund 500 Booten der Marken Hanse, Dehler, Moody, Sealine, FJORD und Privilège zum Einsatz kommen soll, wird zudem mit einer Shop-Funktion versehen, in der alle Ausstattungs- und Ersatzteile bestellt werden können. Alle Funktionen und Meldungen der Safety Cloud der HanseYachts AG sollen sich intuitiv über das Smartphone oder ein Tablet steuern lassen. Damit stehen jetzt insgesamt neun verschiedene Funktionen innerhalb der App zur Verfügung. „Insurance“ für In-App-Angebote und Abschlüsse von Versicherungen rund ums Boot, „Maintenance“ für Push-Nachrichten für fristgerechte Wartungstermine aller Komponenten, „Trips“, ein elektronisches Logbuch mit Archiv und Share-Funktion für Social-Media-Plattformen, „Shop & Parts“, eine Bestellfunktion für Ausrüstung, Zubehör und Ersatzteile, „Alerts“, eine Alarm-Meldungen für Batterie, Bilge, Landstrom, Anker, Geo Fencing und mehr, „Report Issue“, der Direktkontakt zum Händler, „Switch Control“, die Kontrolle über Beleuchtung und elektrische Endgeräte (optional), „Manuals“ für Handbücher und Bedienungsanleitungen aller an Bord befindlicher Aggregate und Komponenten sowie „Sensors“ für die Überwachung von Landständen und Geräten.