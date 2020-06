Secumar: Neue Weste für Paddler

Mit dem Modell Camino erweitert Secumar seine Palette von hochwertigen Feststoff-Auftriebshilfen. Die aus extra weichem Secu Foam Soft-Schaum gefertigten Westen mit Hawaiian- ocean/blauem abriebfesten Cordura-Gewebe gehören in die 50-Newton- Auftriebsklasse. Die robusten Feststoffwesten sind in vier Gewichtsklassen erhältlich: 30 bis 40 Kilogramm, 40 bis 70 Kilogramm, 70 bis 90 Kilogramm sowie 90 bis 120 Kilogramm. Die Größenangabe ist an einer Farbmarkierung im Schulterbereich ablesbar – das ist praktisch insbesondere für Kanu- und Kajak-Verleiher, die ihren Kundinnen und Kunden schnell die richtige Größe zuordnen können. Die Camino ist angenehm zu tragen, bietet dem Körper die gerade beim Paddeln so wichtige Bewegungsfreiheit. Dabei ist sie körpernah einstellbar durch einen Bauchgurt mit Steckschnalle. Mit seitlichen Verschlüssen im Saum und im Schulterbereich lässt sich die Schwimmhilfe gut individuell an Körperformen anpassen.