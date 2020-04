Sparen mit B&Gs C-MAP-Aktion

Die neueste Version der C-MAP MAX N+ Karte bietet eine Vielzahl von Aktualisierungen und Verbesserungen. Zu den Verbesserungen der neuen Version dieser Karten gehören detaillierte Hafenpläne sowie zusätzliche Details zu vorhandenen Häfen, Easy Routing und detailliertere Informationen auf allen Zoomstufen. Die neue Version der Local MAX N+ Karten soll außerdem bis zu dreimal so viel Abdeckung wie die Vorgängerversionen bieten.

Die in diesem Angebot enthaltenen Produkte sind die “Vulcan”-Plotter in 7, 9 und 12 Zoll, sowie die “Zeus 3”-Plotter in 7, 9, 12 oder 16 Zoll. Bei den “Vulcan”-Plottern werden maximal 200 Euro erlassen, bei den “Zeus 3”-Plottern bis zu 300 Euro.

Das Angebot gilt bis zum 31. Mai 2020 bei teilnehmenden Händlern. Ausführliche Informationen zu den Geschäftsbedingungen der Kampagne finden Sie unter: www.bandg.com/de-de/cmapoffer