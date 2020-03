Verbesserter Flügel

In den letzten zehn Jahren wurden am Parasailor stetig Verbesserungen durchgeführt. Dazu gehörten unter anderem Details der Flügelanbindung, der Materialwahl oder auch die komplette Überarbeitung von Schothorn und Kopfbrett, immer mit dem Ziel, sowohl Stabilität als auch Segeleigenschaften des Produktes zu verbessern. Allerdings war laut ISTEC nach zehn Jahren stetiger Evolution das 15 Jahre alte Grunddesign des Parasailors vom Potential her ausgeschöpft. Das Entwicklungsteam von ISTEC entschloss sich daher zu einem radikalen Schritt und startete eine vollständige Neuentwicklung, um viele Produktideen und den neuesten technischen Stand der Gleitschirmentwicklung zusammenzuführen.

Mit der neuen Generation Parasailor hat ISTEC die Leistungsdaten der ersten Generation noch einmal deutlich verbessert. Eine zentrale Rolle dabei spielt der zum Patent angemeldete Hybridflügel, der im Prinzip eine Kombination aus herkömmlichem 3D-Flügel, mit Unter- und Obersegel, und dem aus dem Parasail bekannten Single-Skin-Flügel darstellt. Ergänzt wird der Flügel durch den ebenfalls neu entwickelten, strömungsoptimierten Segelbody, was in der Kombination zu einem Plus an Leistung und Eigenstabilität sowie einer einfacheren und leichteren Handhabung speziell beim Setzen und Bergen führen soll. Auch wurde das Windfenster weiter vergrößert. So soll der neue Parasailor bereits ab zwei bis drei Knoten wahren Winds zu nutzen sein.