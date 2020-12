Verlängerte Öffnungszeiten bei AWN

Entgegen den sonst üblichen Winteröffnungszeiten machen die Filialen von AWN morgen, am 15.12.2020, bereits um 10 Uhr auf und schließen erst um 19 Uhr. Außerdem soll eine 10-Prozent-auf-alles-Aktion die Kunden vor dem am Mittwoch beginnenden Corona-Lockdown noch einmal in Einkaufsstimmung versetzen. Aufgenommen sind von dieser Aktion preisgebundene Artikel wie Bücher, Gutscheine und Seekarten. Wer also noch Weihnachtsgeschenke oder etwas für die kommende Saison benötigt, könnte morgen fündig werden.

Foto: AWN