Zehn Jahre Tactical Sailing: Jubiläumsedition – „Spiel gegen den Wind – Boot gegen Boot“!

Heute ist „Tactical Sailing (TS)“ weltweit bekannt, zur deutschen Fassung des Programms sind Versionen in Englisch und Spanisch mit Übersetzungen der Dokumente in Italienisch, Französisch, Schwedisch, Portugiesisch und Polnisch dazugekommen.

Das „Projekt TS“ gelang dank der Zusammenarbeit mit vielen Kollege“. So gelang der Einstieg in den Medienmarkt und es gab sehr bald ein positives Echo in der „Segel-Community“ – bei Seglern, Vereinen, Trainern.

Der Qualitätsanspruch des Teams an ein „Lern- und Unterhaltungsspiel“ zum Segelsport wurde eingelöst, denn bereits nach zwei Jahren bekam Tactical Sailing 2012 den „Eurelea“ – eine europaweit vergebene Auszeichnung für „Beste Mediendidaktik“.