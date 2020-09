Abschied von der „Tutima“-Crew

Kirsten Harmstorf-Schönwitz hat es über facebook verkündet. Die Saison 2020 war ihre letzte, die Kieler Woche ihre letzte Regatta auf der „Tutima“. „Kirsche“ möchte sich nach elf intensiven Regattajahren um die Familie kümmern, Freizeit genießen und cruisen statt regattieren. Die Teilnahme am Fastnet-Race in England im Vorjahr zum zehnjährigen Bestehen der Crew war ein Höhepunkt in der erfolgreichen Frauen-Kampagne. Nun ist Schluss. Der Abschied in Kiel verlief nicht ganz ohne Tränen.

„Wir haben schöne und erfolgreiche gemeinsame Jahre erlebt, aber alles geht auch einmal zu Ende“, so Eigner Jörg Delecate (Tutima Uhrenfabrik GmbH) zur Entscheidung von Kirsten Harmstorf-Schönwitz. Die DK 46 geht jetzt ins Winterlager. „Was folgen wird, wissen wir noch nicht. Das ist in diesen Zeiten auch noch schwerer zu planen. Auf keinen Fall suchen wir nach ‚nur‘ einer neuen Skipperin“, so Delecate. Die Seesegelszene wird 2021 um eine Bereicherung ärmer sein, die Kieler Woche wird die Frauencrew in ihren pinkfarbenen Fleecejacken vermissen, und die Männercrews haben auf See eine starke Konkurrenz weniger.