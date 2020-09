Aus der Halle zum Titelgewinn

Zum Abschluss der Deutschen Meisterschaft auf der Seebahn schenkte Rasmus den Seeseglern*innen zur Kieler Woche noch mal kräftig ein. Mit Böen um 30 Knoten hatten die Teams auf der Bahn Alpha in zwei Wettfahrten zu kämpfen, kamen anschließend aber glücklich zurück in den Hafen. Denn für viele war der Saisonhöhepunkt auch die erste Regatta in dieser Besetzung. So kosteten auch die jeweiligen Meister, „Sportsfreund“ (ORC I+II) und „Immac Fram“ (ORC III + IV), das Geschehen voll aus, obwohl sie schon vor der finalen Wettfahrt als Sieger feststanden.

Deutscher Meister 2020 ist der Europameister „Sportsfreund“ (Seehafer/Heiligenhafen) mit Steuermann Gordon Nickel. Foto: www.segel-bilder.de

Beeindruckend war die Vorstellung der „Sportsfreund“ in der Gruppe der großen Yachten. Ohne große Vorbereitung war das Team auf das Boot gestiegen und hat sofort wieder in den Erfolgsmodus des vergangenen Jahres zurückgefunden. „Das Boot ist Mittwoch vergangener Woche mit der EM-Einstellung aus der Halle geschoben worden. Bertil Balser und die Jungs haben es dann aufgebaut. Ich selbst war noch auf dem Rückweg von der Melges-WM“, berichtete Steuermann Gordon Nickel. „Ein großes Dankeschön an unseren Eigner Axel Seehafer, dass er uns den Start ermöglicht hat.“ Seehafer selbst war nicht an Bord, konnte aber aus der Ferne beobachten, wie die Crew immer besser in Fahrt kam. „Im Training am Freitag war es noch etwas holprig. Wir hatten ein paar Umstellungen in der Crew. Aber nach ein, zwei Anläufen kommt man fast von allein rein“, so Nickel. Die Formkurve gipfelte schließlich in zwei Siegen am Abschlusstag zum Sieg vor IDM-Titelverteidiger „Intermezzo“ von Jens Kuphal (Berlin). „Das war unser Ziel. Wir hatten mit der Deutschen Meisterschaft noch eine Rechnung offen. Daher sind wir an den Start gegangen“, so Nickel. Hinter der „Intermezzo“ gewann die „Xen“ von Torsten Bastiansen (Flensburg) IDM-Bronze in der Gruppe ORC I+II.