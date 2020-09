Bilderbuchstart in der Kieler Innenförde

Die Pause ist beendet, die Kieler Woche startet in die Zweite Hälfte durch. Und wie zum Auftakt am vergangenen Samstag eröffneten auch jetzt wieder die Seesegler den Startreigen. Vom Sportboothafen Düsternbrook schickten die Seebahn-Wettfahrtleiter Ralf Paulsen und Eckart Reinke vier Yachtgruppen auf den Kurs: Für die beiden ORC-Gruppen geht es um den Senatspreis, für die Zweihand-Crews um den Deutschen Meistertitel und für die acht Duos auf den Dehler 30od um den ersten echten Leistungsvergleich in dieser neuen Klasse.