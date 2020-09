Konzept 2020 geht auf

Die Akteure in der Nachwuchsklasse gehörten zu denjenigen, die nur ein verkürztes Programm segeln konnten. Allerdings war nicht allein der Wind schuld, sondern auch die Ungeduld der jungen Segler. Durch einige Frühstarts ging zu viel Zeit verloren, um auch noch das dritte geplante Rennen über die Bahn zu bringen. Die Ergebnisse der Klasse, die wegen der großen Meldezahl in zwei Gruppen segelt, wurden am Abend noch gerechnet.

Sonne und Wind gab es zu den zwei Wettfahrten der 420er. Foto: Sascha Klahn

505er

Bei den Fiven führt kein Weg an Wolfgang Hunger (Strande) und Holger Jess (Eckernförde) vorbei. Die Seriensieger der Kieler Woche sind auch in 2020 das Paradebeispiel für Beständigkeit. Alle bisherigen Wettfahrten kamen sie in den Top-Drei ins Ziel, übernahmen damit klar die Gesamtführung. Wolfgang Hunger steuert damit seinen 23. Erfolg an. „Die Serie ist schon ein Thema, weil man immer wieder darauf angesprochen wird. Und das beeinflusst auch“, sagt Hunger. Stress auf der Bahn gab es allerdings aus einem anderen Grund: „Am ersten Tag ist uns in der zweiten Wettfahrt der Großschotblock gebrochen, und eine 1:2-Übersetzung ist dann nicht besonders gut. Zwischen den Rennen müssten wir daher etwas umbauen“, so Hunger. Die Konkurrenz konnte es nicht ausreichend nutzen. Und an Tag zwei waren Hunger/Jess mit der Serie 1, 1, 3 kaum zu schlagen. „Das dritte Rennen war sehr wechselhaft. Wir waren mal auf Platz eins, aber auch mal nur Achter. Daher ist Rang drei okay“, sagte Vorschoter Holger Jess, der mit seinem Steuermann jede Gelegenheit nutzt, um sich mit der Konkurrenz zu messen: „Wir haben an Pfingsten Trainings organisiert, waren vor vier Wochen bei der Dänischen und vor zwei bei der Schwedischen Meisterschaft“, so Jess. „Wir sind dankbar, dass die Kieler Woche gesegelt wird und sehr motiviert. Nur so über die Förde zu segeln, ist dann eben doch etwas langweilig“, ergänzt Hunger. In der Gesamtwertung haben sich die beiden ein kleines Punktepolster vor Kai Bertallot/Moritz Klingenberg (Kiel) und Stefan Böhm/Gerald Roos angelegt.

Contender

Die fehlende Regatta-Praxis macht Contender-Weltmeister Max Billerbeck (Kollmar) weiterhin am Start zu schaffen. „Die erste Kreuz muss ich eigentlich gar nicht segeln“, ärgerte er sich über die jeweiligen Platzierungen in den drei Rennen an der ersten Tonne. Danach startete er zwar jeweils eine Aufholjagd, schaffte es immerhin auf die Ränge 3, 5, 7. In der Gesamtwertung rutschte er damit aber hinter seinen Trainingskollegen Eike Martens (Hamburg) auf Rang vier ab. „Eike ist stark gesegelt“, zollte Billerbeck Respekt. Ohne Makel agieren die Dänen. Sören Dulong Andreasen und Jesper Armbrust teilen bisher alle sechs Tagessiege untereinander auf. Andreasen führt insgesamt knapp vor seinem Landsmann.