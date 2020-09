Hunger baut Kieler-Woche-Rekord aus – IDM-Titel vergeben

Frühzeitig sind auch die Würfel im Titelkampf der deutschen Seesegler gefallen. Im achten von neun Rennen landete die „Sportsfreund“ um Skipper Gordon Nickel (Stade) einen weiteren Sieg in der Klasse ORC I+II. Damit war die Crew, die ihr Boot erst in der vergangenen Woche zu Wasser gelassen und nur wenig trainiert hatte, nicht mehr zu schlagen. Die Europameister des vergangenen Jahres feiern nun auch den Deutschen Meistertitel, den sie 2019 der „Intermezzo“ von Jens Kuphal hatten überlassen müssen. Kuphal sicherte sich nach Gold im vergangenen Jahr diesmal Silber.

Der Europameister von 2019 ist jetzt auch Deutscher Meister von 2020: „Sportsfreund“ (Gordon Nickel). Foto: www.segel-bilder.de

Erfolgreich lief die Titelverteidigung für die „Immac Fram“ in der Klasse ORC III+IV. Nach sechs Siegen in acht Rennen gab es schon vor der finalen Wettfahrt keinen Zweifel mehr am Erfolg der Crew um Kai Mares (Dänischenhagen). Auch die weiteren Podiumsplätze waren vergeben, bevor Wettfahrtleiter Eckart Reinke die Flotte ein letztes Mal auf Kurs schickte. Knut Freudenberg mit der „Halbtrocken“ (Flensburg) gewann den Vizetitel, und der dritte Rang ging nach Dänemark an die „Stony VIII“ von Stehen Toftebjerg.