Internationaler Medaillenglanz

Olympischer Medaillenglanz, hochkarätige internationale Felder, die deutsche Olympiaausscheidung in vier Disziplinen sowie ein enormer Zuspruch in allen 19 Klassen auf den „Dreiecksbahnen“ und den Seebahnen: Die Kieler Woche (5. bis 13. September) ist von den Aktiven gewollt. Die Seglerinnen und Segler sind sich einig: Das Ziel ist Kiel. Nach einer langen Regattapause nach Weltmeisterschaften im Januar und Februar trifft sich die Weltspitze in den olympischen Klassen 2020 erstmals wieder zu einer allerdings etwas anderen Kieler Woche.

„Wir freuen uns auch, dass der DSV sich entschieden hat, die Kieler Woche in vier olympischen Disziplinen in die nationale Olympiaqualifikation einzubinden. Und natürlich freuen wir uns über den weltweiten Zuspruch und die Tatsache, dass auch andere Nationen wie Italien Kiel in ihre Olympia-Qualifikationsserie aufnehmen“, so der Organisationsleiter der Kieler-Woche-Regatten, Dirk Ramhorst. Dennoch: Über allem steht die Sicherheit der Aktiven, der ehrenamtlichen Mitarbeiter und Organisatoren, erklärt er weiter. „Bei der Planung der Segelwettbewerbe können und werden wir keine Kompromisse machen. Teilnehmer-Obergrenzen, Hygienevorschriften, Abstandsregeln, ein segelfreier Wechseltag, Maskenpflicht auf dem Gelände, Corona-Armbänder, die wie die Handy-App funktionieren, und Einreisevorschriften bestimmen letztlich die Regattafelder. Unser großes Ziel ist es, nach dem Lockdown im Rahmen der Kieler Woche sicheres Segeln anzubieten“, betont der Organisationschef bei der Kieler-Woche-Pressekonferenz am Montag im Leistungszentrum des Deutschen Segler-Verbandes in Kiel Schilksee. Zudem wird vorgegeben, wo welches Boot liegen darf, es gibt vorgeschrieben Veranstaltungsflächen sowie versetzte Startzeiten, und Besucher sind nicht zugelassen. Fast live dabei: TV und Social Media Dennoch können Interessierte die Kieler Woche aktuell digital verfolgen. „Wir haben in den vergangenen Jahren bereits einen weltweiten Standard für die digitale Berichterstattung der Kieler Woche entwickelt und werden diesen dank der großartigen Unterstützung der Stadt Kiel in diesem Jahr ausweiten. Wir bieten auf kieler-woche.tv ein täglich wechselndes Programm mit Erläuterung und Moderation durch ausgewiesene Segelexperten und zusätzlich viele Beitrage in den Social-Media-Kanälen“, so Ramhorst. Auf großen Kinoleinwänden im Schlossgarten und dem Rathausplatz kann das Segelgeschehen (unter Berücksichtigung der Publikumsbeschränkung) in der Kieler Innenstadt verfolgt werden. Mit der Windjammerparade für jedermann und dem Segelbootkino (statt Autokino) vor dem Küstenkraftwerk unterstreicht Kiel seine Kreativität in besonderen Zeiten.

Weltspitze des Segelsports zu Gast in Kiel Doch trotz aller außergewöhnlichen Voraussetzungen: Die Weltspitze des Segelsports reist an. So sind die Top Ten der jüngsten WM und die drei Olympia-Medaillengewinnerinnen von Rio de Janeiro (Brasilien) im Laser Radial in der olympischen Einhandklasse für Frauen in der Teilnehmerliste zu finden. Die Goldmedaillen-Gewinner im 49er FX und Nacra 17, der Silbermedaillen-Gewinner im Laser Standard und die Bronze-Crews im 49er und Nacra haben ebenfalls gemeldet. Dazu gesellen sich Welt- und Europameister sowie Kieler Woche-Sieger. „Kiel ist für viele Spitzensegler, die die Olympischen Spiele als sportlichen Höhepunkt anpeilen, ein wichtiger Meilenstein“, weiß Dirk Ramhorst, der seit Beginn der Pandemie mit einem großen ehrenamtlichen Mitarbeiterstamm die Kieler Woche 2020 „Segeln plus X“ vorbereitet. Um in Kiel dabei sein zu können, haben viele Topsegler*innen bereits vor Tagen ein Trainingslager in Europa aufgeschlagen, um auch die Quarantäntvorschriften zur Teilnahme an der Kieler Woche zu erfüllen, denn ohne die Kieler Woche wäre es für die Topcrews eine verlorene Saison. Der Kampf um die Olympiatickets In der Klassen 49er, 49er FX, Nacra 17 und Laser Radial geht es für die deutschen Olympiakandidaten um viel. In diesen vier Disziplinen sollen die Regatten im Rahmen der Kieler Woche in die nationale Wertung eingehen. Bei den 49ern und im 49er FX ist es das Finale. Nach der Kieler Woche steht damit fest, wer nominiert wird. Im Nacra 17 und Laser Radial ist die Kieler Woche Teil Zwei der dreiteiligen Ausscheidungsserie.