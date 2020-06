Kieler Woche 2020: Olympiasiegerin und Weltmeister am Start

Innerhalb von neun Tagen waren die Teilnehmerlisten in acht Klassen geschlossen und die Veranstalter mussten bei der Vergabe der maximalen Starterplätze in den Klassen nachjustieren. Die internationale Segelwelt setzt auf die verschobene Kieler Woche (5. bis 13. September).

Neben den Nachwuchsklassen 29er (Eurocup) und Laser 4.7 ist vor allem in den olympischen Klassen der Andrang groß. „Mit diesem Tempo haben wir nicht unbedingt gerechnet, aber darauf gehofft. Es unterstreicht, dass die Aktiven sich auf die Regatta in Kiel freuen und unbedingt bei der Kieler Woche dabei sein wollen. Es ist eine große Anerkennung für die Kieler Woche“, so Organisationsleiter Dirk Ramhorst. Doch genauso groß wie die Freude ist in Zeiten der Corona-Pandemie das Bewusstsein für die Verantwortung für die Aktiven und Veranstalter.