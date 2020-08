KiWo: Medaillenglanz bei den Laser-Frauen

Die Olympiasiegerin von 2016, viermalige und amtierende Weltmeisterin Marit Bouwmeester aus den Niederlanden trifft auf der Förde auf Annalise Murphy (Irland/Silber) und Anna Marie Rindom (Dänemark/Bronze). 93 Laser-Radial-Seglerin aus der ganzen Welt (30 Nationen) haben zur Kieler Woche gemeldet, nur 60 Starterinnen lässt die maximale Meldezahl zu. Ausnahme gibt es nur per Wildcard für die Top-Ten der Olympischen Spiele und der jüngsten Weltmeisterschaft. “Bei der Planung der Segelwettbewerbe werden wir keine Kompromisse machen. So werden wir bestehende Obergrenzen bei der Teilnehmerzahl einhalten und zusätzlich die Verordnungen wie Hygienevorschriften und Abstandsregeln erfüllen. Und natürlich schauen wir bei den internationalen Teilnehmern sehr kritisch auf den Status in ihren Herkunftsländern“, so Ramhorst mit dem Blick auf den enormen Andrang.

Und in Kiel kommt es nicht nur zum Stelldichein der Medaillen-Gewinnerinnen von Rio. Dazu gesellen sich zwei weitere Seglerinnen aus den Top-Ten der Olympischen Spiele und die gesamten Top-13 der jüngsten Weltmeisterschaft in Australien. Mehr Qualität war in der seit 2008 olympischen Frauen-Segeldisziplin in Kiel noch nie am Start. Die Kieler-Woche-Titelverteidigerin und Olympia- sowie WM-6., Josefin Olsson aus Schweden, ist eine von fünf ehemaligen Kieler-Woche-Siegerinnen, die die erste Chance nach dem weltweiten Corona-Lockdown zu einer hochkarätigen Regatta nutzen.