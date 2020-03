Kieler Woche nicht nur beim Termin flexibel

Nachdem vor der Verlegung der Kieler Woche in den September die Verschiebung mit den Sponsoren, den Mitveranstaltern, dem Deutschen Segler-Verband und den ehrenamtlichen Mitarbeitern abgesprochen wurden und deren Unterstützung und Zustimmung gesichert war, geht es jetzt in die nächste Phase der Planung. „Die Verschiebung verlangt neue Ideen und viel Flexibilität. Aber wir möchten den Aktiven und Klassen schon jetzt eine Orientierungshilfe geben, damit sie ab sofort planen können“, so Ramhorst. Dabei weichen die Kieler-Woche-Organisatoren auch von der gewohnten Einteilung ab.

„Wir gehen natürlich auf die Klassenwünsche ein. Die J24 möchten im ersten Teil und voraussichtlich einen Tag weniger segeln, um rechtzeitig zur EM nach Großbritannien abreisen zu können. Die 420er könnten aufgrund der am zweiten September-Wochenende stattfindenden EM/WM Qualifikations-Regatta in Teil eins rutschen, und die 29er könnten dadurch ebenso wie die OK-Jollen, die am ersten September-Wochenende in Niedersachsen ihre IDM austragen, im zweiten Teil segeln. Wir versuchen, vieles möglich zu machen“, so Ramhorst. Das Team um den obersten Wettfahrtleiter Fabian Bach passte die Klassen- und Bahnverteilungen den Wünschen an, um möglichst vielen Klassen aus dem olympischen und internationalen Bereich die Teilnahme an der Kieler Woche zu ermöglichen.