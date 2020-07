Kieler Woche segelt auch an Land: German Open Blokart Championship

Vom Laser 4.7 bis zum Bigboat, vom 49er bis zum Kutter – auf dem Wasser gibt es nichts, was es zur Kieler Woche nicht gibt. Doch in diesem Jahr geht die Kieler Woche (5. bis 13. September) mit den Segelwettkämpfen auch an Land. The Friendship Racing Division richtet im Rahmen der Kieler Woche die Blokart German Open Championships aus. Am Eröffnungswochenende (5./6. September) werden die Rennen mit internationaler Beteiligung auf der Asphaltfläche des Marinefliegergeschwaders MFG5 in Kiel-Holtenau ausgetragen.