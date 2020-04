KiWo setzt auf Zusammenhalt

Die Verlegung der Kieler Woche 2020 von Juni auf September verlangt auch einige Anpassungen im Regattabereich. „Wir können die Regatten nicht 1:1 spiegeln. Die Klassen haben schon lange anders geplant, unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und wir selbst ja auch“, so Dirk Ramhorst, Organisationsleiter der Kieler-Woche-Regatten.

„Es wird also eine andere Kieler Woche als gewohnt, aber wir möchten positive Signale setzen. Natürlich steht die Gesundheit der Aktiven, aller Mitarbeiter und Gäste der Kieler Woche an oberster Stelle“, so Ramhorst, der sehr wohl in die Planungen einbezieht, dass Virologen und die Politik das letzte Wort haben könnten.