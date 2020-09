Konstanz und Hartnäckigkeit zahlen sich aus

Nach einem verpatzten ersten Tag haben die deutschen WM-Medaillengewinner Erik Heil/Thomas Plößel (Silber 2019, Bronze 2020) den Druck auf sich selbst erhöht. Und unter Druck segeln sie nach einem eigenen Bekunden umso besser. Folgerichtig starteten die Olympia-Dritten von 2016 mit einem Sieg in den Freitag. Danach ging es aber wieder abwärts, so dass sie in der Gesamtwertung vor der Finalrunde auf Platz sieben liegen. Das Maß der Dinge bleibt der Olympiasieger von 2008 Jonas Warrer mit Vorschoter Jakob Precht Jensen. Die Dänen führen vor den Polen Lukasz Przybytek/Pawel Kolodzinski und Tim Fischer/Fabian Graf (Hamburg/Berlin). Auf Rang vier lauert die junge Crew Bart Lambriex/Pim van Vugt. Die Niederländer steuern seit vergangenem Jahr auf Erfolgskurs, haben ihr Land für Olympia qualifiziert und segelten zur WM 2019 auf Rang acht. Das Duo kann in der Vergangenheit auf höchste Erfolge auf getrennten Wegen vorweisen. Lambriex wurde 2016 Junioren-Weltmeister im 49erFX, van Vugt gewann im gleichen Jahr den WM-Titel der RS 500.

49erFX:

Im dritten Anlauf soll es klappen: Tina Lutz/Susann Beucke (Chiemsee/Strande) führen bei der deutschen Olympia-Ausscheidung im 49er FX und liegen vor Kiel nach zwei von vier Tagen auf Rang zwei. Foto: www.segel-bilder.de

Der Fingerzeig für die deutsche Olympia-Teilnahme in Tokio weist deutlich auf Tina Lutz/Susann Beucke (Chiemsee/Strande). Das Duo, das bereits in der dritten Kampagne um einen Start bei den Spielen kämpft, agiert weiterhin beständig in der Spitzengruppe und liegt nach den sieben Rennen der Vorrunde auf dem zweiten Platz hinter den amtierenden Weltmeisterinnen Tamara Echegoyen/Paula Barcelo (Spanien) und vor den Italienerinnen Jana Germani/Giorgia Bertuzzi. Aber die nationalen Konkurrentinnen Victoria Jurczok/Anika Lorenz (Berlin) lassen nicht locker, zeigen, dass sie die Jagd auf Lutz/Beucke noch nicht aufgegeben haben. Mit einem Sieg zum Tagesabschluss schoben sie sich in die Top-Ten. Ab Samstag treffen die Spitzencrews direkt aufeinander. Sechs Rennen sind bis Sonntag in der Finalrunde geplant. „Wir spulen unsere Routinen ab, das klappt bisher sehr gut“, berichtet Susann Beucke und sieht noch Potenzial, sollte es in den kommenden Tagen gefordert werden: „Bisher haben wir defensiv agiert, können die Zügel noch anziehen. Aber in den kommenden Tagen gibt es wohl genug Wind für alle, da muss man keine Sperenzchen machen.“ Steuerfrau Tina Lutz setzt in der Olympia-Qualifikation darauf, dass es sich auszahlt, in den vergangenen Jahren trotz Niederlagen immer dran geblieben zu sein: „Hartnäckigkeit sticht Talent und Genie. Darauf hoffen wir. Wir haben uns festgebissen. Aber es kommen noch zwei Tage.“

Nacra 17:

Wechselhafte Rennen für die foilenden Katamaran-Piloten: Der Wind wechselte in Stärke und Richtung ebenso wie die Platzierungen der Athleten. Zunächst schien das Heimteam Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer aus dieser Situation seinen Vorteil generieren zu können. Einem fünften Platz ließen sie ihren ersten Tagessieg folgen, standen damit vor dem Sprung an die Spitze des Zwischenklassement. Dann aber kamen sie zunächst aus dem Tritt, starteten zu passiv, kenterten auf dem Downwind-Kurs. Platz 19 war das Resultat im dritten Tagesrennen, bevor sie sich wieder erholten und mit Platz vier in der vierten Wettfahrt den zweiten Platz im Zwischenklassement sicherten. Die Italiener Ruggeri Tita/Caterina Banti verteidigten die Führung vor Kohlhoff/ Stuhlemmer und John Gimson/Anna Burnet (Großbritannien). Paul Kohlhoff gab sich selbstkritisch: „Wir sind nur zum Teil zufrieden. Für uns zählt die Serie, deshalb wären wir lieber zweimal Fünfter als einmal Erster und einmal 19.“ Für die kommenden Tage bleibt der Kieler aber zuversichtlich: „Wir können das kompensieren!“ Und auch die anderen Teams blieben nicht unverschont. Nach einem wilden Ritt zum Tagessieg in der dritten Tageswettfahrt fasste Anna Burnett, die Vorschoterin im britischen Team mit John Gimson, das Tagesmotto zusammen: „Die Winde sind nicht einfach. Und es ist nicht zu Ende, bevor es nicht zu Ende ist.“ Soll heißen: Aufstecken ist nicht, denn alle Top-Teams haben bereits Ausrutscher in der Liste.