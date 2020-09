Lutz/Beucke auf Kurs Tokio

49erFX:

Tag eins in der finalen Olympia-Ausscheidung unter den beiden deutschen Skiff-Mannschaften Tina Lutz/Susann Beucke (Chiemsee/Strande) und Victoria Jurczok/Anika Lorenz (Berlin) geht an die süd-/norddeutsche Kombination. Lutz/Beucke, die in die dritte Ausscheidungsregatta zur Kieler Woche ohnehin schon mit einem Punktevorsprung gestartet sind, kamen mit einem vierten Platz gut in die Kieler-Woche-Regatta hinein, profitierten in der zweiten Wettfahrt auf der Startkreuz von einem Rechtsdreher des Windes, um erneut als Vierte ein weiteres Top-Ergebnis einzufahren. Diese Serie setzten sie fort und liegen nach drei vierten Plätzen auf Gesamtrang sechs. Jurczok/Lorenz kamen etwas holprig in den Tag hinein, steigerten sich aber kontinuierlich und sind mit den Ergebnissen 8, 7, 3 auf Platz neun. Trotz jeweils eines Ausrutschers sind die WM-Goldgewinnerinnen der vergangenen Jahre ganz vorn. Es führen die spanischen Weltmeisterinnen von 2020 Tamara Echegoyen/Paula Barcelo vor den Doppel-Weltmeisterinnen (2018, 2019) Annemiek Bekkering/Annette Duetz (Niederlande).

Tina Lutz/Susann Beucke (Chiemsee/Strande) sind mit den Platzierungen 4,4,4, auf Kurs. Hier jagen sie die spanischen Weltmeisterinnen von 2019, Tamara Echegoyen/Paula Barcelo. Foto: Sascha Klahn

49er:

Die Kieler Woche 2020 bietet bei den Skiff-Männern ein buntes Feld von Startern: Nachwuchs trifft auf Routine, Combacker segeln gegen Olympia-Aspiranten. So feiern Marcus Baur/Philip Barth (Kiel), die Olympia-Starter von 2000, ein Revival: Und Thomas Berg (Kiel), der Erfolgsbundestrainer von 2016, hat sich mit Hannes Baumann (Hamburg), den Olympia-Elften von London, zusammengetan. Beide Teams boten ein paar Farbtupfer im Mittelfeld, in dem sich nach dem ersten Tag allerdings auch die aktuellen WM-Dritten Erik Heil/Thomas Plößel (Hamburg) wiederfinden. Nach einer Frühstart-Disqualifikation in der ersten Wettfahrt taten sie sich schwer, um in Fahrt zu kommen, liegen mit einem zehnten und einem fünften Platz nur auf Gesamtrang 15. „In unserer Eigenanalyse haben wir festgestellt, dass wir eigentlich nur unter Druck performen. Heute waren wir wohl zu relaxed. Es war allerdings auch nicht das Ziel, 100 Prozent zu geben. Denn Erik und ich waren zuletzt erkältet“, so Thomas Plößel. Sein Steuermann kämpfte zudem vor vier Wochen mit einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule: „Ich bin ganz froh, dass alles gutgegangen ist heute, habe aber auch keine Sorge“, so Heil. Den Fehlstart in die Kieler Woche hatte Vorschoter Plößel zu verantworten. Er war in der Zeitnahme eine Minute zu früh. „Das ist mir noch nie passiert.“