Lutz/Beucke: Der dritte Anlauf zu den Olympischen Spielen

“Hier wissen wir, wie der Hase hoppelt! Es war 2006 auf einer der täglichen Pressekonferenz der Kieler Woche in Schilksee. Das Thema: Nachwuchssegeln, Jugendklassen im Rahmen der Kieler Woche. Tina Lutz vom Chiemsee war als zweimalige Opti-Weltmeisterin für die 420er, Susann Beucke aus Strande für die 29er-Nachwuchsegler/innen eingeladen. „Wir haben während der PK gemerkt, dass wir uns nett finden. Tina war cool und mir sofort sympathisch“, so Susann Beucke. Sie stieg bei Lutz ins Boot und gewann adhoc die 420er-EM. Bis heute segeln die beiden zusammen und treten bei der Kieler Woche (5.-13. September) im olympischen Frauen-Skiff, dem 49erFX, an. Die bayerische-schleswig-holsteinische Verbindung führt bei ihrer dritten gemeinsamen Olympiakampagne nach zwei von drei Ausscheidungsserien mit zwölf Punkten Vorsprung vor den Kieler-Woche-Titelverteidigerinnen Victoria Jurczok/Anika Lorenz aus Berlin, gegen die sie in der deutschen Qualifikation für die Spiele 2016 verloren hatten. Die Kieler Woche ist die dritte und letzte Ausscheidungsserie, hier fällt die Entscheidung, wer zu den Spielen 2020/2021 fährt. Sollten Jurczok/Lorenz ihren Kieler-Woche-Titel verteidigen (25 Punkte), dann würde Lutz/Beucke Rang Sieben genügen, um das Ticket zu lösen.

Nach der langen Zwangs-Sommerpause folgt in Kiel das erste Kräftemessen mit der deutschen und internationalen Konkurrenz. „Es ist ein tolles Teilnehmerfeld. Die Weltmeisterinnen sowie die Olympiasiegerinnen haben gemeldet und sind dank der Wildcard am Start. Das Interesse an der Kieler Woche ist riesig. Und für uns ist es ein Härtetest nach dem Sommer. Kiel ist unser Saisonhöhepunkt. So bereiten wir uns so auch vor und haben nichts anderes im Regattakalender“, so Beucke. Auch die Sportdirektorin des Deutschen Segler-Verbandes, Nadine Stegenwalner, schwärmt vom Starterfeld der Kieler Woche: „Das Teilnehmerfeld ist hochklassig, auf WM-Niveau.“ Wo sie antreten, gehören sie zu den Favoriten: Die amtierenden Weltmeisterinnen Tamara Echegoyen/Paula Barcelo aus Spanien. Tamara Echegoyen hatte mit ihrer ehemaligen Vorschoterin Berta Betanzos vor Rio um zwei Punkte Bronze verpasst. Wie die Rio-Goldgewinnerinnen Martine Grael/Kahena Kunze aus Brasilien, die WM-Zweiten Charlotte Bobsen/Saskia Tidey (BGR), die WM-Dritten Stephanie Roble/Maggie Shea (USA) und die WM-Zehnten Tess Lloyd/Jaime Ryan (AUS) profitieren sie von der Wildcard.