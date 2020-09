Lutz/Beucke können für Tokio planen

Nachdem sie 2012 und 2016 noch an der internen deutschen Konkurrenz gescheitert waren, können sie nun nicht mehr von den 2016er-Olympiateilnehmerinnen Victoria Jurczok/Anika Lorenz (Berlin) eingeholt werden. Die ausstehenden zwei Wettfahrten können in der Kieler-Woche-Wertung zwar noch für einige Verschiebungen sorgen. Die können aber nicht mehr so stark sein, dass Lutz/Beucke in der dreiteiligen Olympia-Ausscheidung, die die vergangenen beiden Weltmeisterschaften und jetzt die Kieler Woche umfasste, hinter Jurczok/Lorenz zurückfallen. Zudem kann die süd-norddeutsche Kombination mit großem Selbstvertrauen in den finalen Tag zur Kieler Woche gehen. Denn nach einer starken Serie und mit dem Tagessieg zum Abschluss des Samstag haben sie die Kieler-Woche-Führung übernommen.