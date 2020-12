Olympisch, weltmeisterlich und international

Tina Lutz/Susann Beucke im Gelben Trikot zum Kieler Woche Sieg. Damit sicherte sich das Duo im dritten Anlauf gleichzeitig das Olympia-Ticket. Foto: www.segel-bilde.de

Doch die Planungen für die Kieler Woche 2021 laufen mehrgleisig. So sind die bewährten Hygienekonzepte vorhanden, deren Umsetzung bereits einmal gelungen ist. Andererseits hofft Kiel auf eine Lockerung. „Wir arbeiten parallel an Konzepten für ein Landprogramm in Schilksee“, so Sven Christensen, Geschäftsführer der KYC-Marketingagentur Point of Sailing. Zahlreiche Gespräche mit bewährten und neuen Partnern machen Mut, so dass auch gastronomische Flächen und die Sponsorenmeile mit Pagoden von Partnern in Planung sind. „Wir sind froh und stolz, dass wir solch treue Partner und Förderer an unserer Seite haben“, ergänzt Christensen. Die Entscheidung zwischen Plan A und Plan B fällt letztlich die Pandemie bzw. die Gesundheitsämter.

Sportlich planen die Kieler-Woche-Organisatoren mit einer Teilnehmerzahl wie in diesem Jahr. Dabei werden alle olympischen Klassen ausgeschrieben, und es bleibt beim Mix mit den internationalen Klassen und den seegängigen Yachten. Die endgültige Ausschreibung dazu steht im Januar. Aber schon jetzt hat sich die Fareast-Klassenvereinigung angemeldet. Die Fareast 28R wird ihre verschobene Weltmeisterschaft im kommenden Jahr im ersten Teil der Kieler Woche austragen.