Spannender Showdown der ORC-Saison

Der Kampf um die Titel geht in die entscheidende Phase: Zwei Rennen haben die Seesegler am morgigen Dienstag noch ausstehen, bevor die Internationalen Deutschen Meister feststehen. Es ist der absolute Höhepunkt in einer verkürzten Saison für die Yachten nach ORC-Vermessung. In den drei Startgruppen zeichnen sich dabei ganz verschiedene Bilder ab: Während in der ORC I+II noch vier Mannschaften Chancen auf die große Trophäe haben, ist es in der ORC III ein Meisterschaftszweikampf. Und unangefochten an der Spitze der ORC IV steht die „Bostik Bad Boys“ von Jan Schmidt.

Ein totes Rennen an der Spitze der großen Boote (ORC I+II) lieferten sich am Montag die beiden dominierenden Mannschaften des vergangenen Jahres. In der ersten Tageswettfahrt waren die Europameister 2019 von der „Sportsfreund“ mit Steuermann Gordon Nickel (Stade) und die Deutschen Meister 2019 von der „Intermezzo“ (Jens Kuphal, Berlin) nach berechneter Zeit auf die Sekunde genau gleich und teilten sich den Tagessieg. Danach patzte zunächst die „Intermezzo“ mit Platz fünf, während die „Sportsfreund“ siegte. Und in der dritten Wettfahrt waren die Platzierungen genau andersherum. Damit verteidigte die „Sportsfreund“ Platz eins, während sich die „Intermezzo“ als Dritte ganz dicht an die zweitplatzierte „Halbtrocken 4.5“ (Michael Berghorn, Kiel) heranschob. In diesen Dreikampf kann sich zum Abschluss auch noch die „Xen“ von Torsten Bastiansen (Flensburg) einmischen, die immer besser in Fahrt kommt.