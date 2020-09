Strahlende Gesichter zum Auftakt

Der Regattachef der Kieler Woche, Dirk Ramhorst, strahlte schon früh am ersten Tag der Kieler Woche 2020. Die Segler auf dem Wasser, die Wind- und Wettervorhersage verheißungsvoll: Alles deutete auf einen reibungslosen Auftakt in die besondere Ausgabe der Kieler Woche hin. Und auch am Abend durfte sich Ramhorst weiter freuen. Mit drei Wettfahrten für alle zehn Jollenklassen konnte das geplante Programm gesegelt werden. Die Bedingungen mit böigen und drehenden Winden waren dabei durchaus anspruchsvoll. 420er Der stärkste deutsche Nachwuchs im 420er agiert jenseits der See-Reviere. Das scheint sich auch zur Kieler Woche zu bewahrheiten. Die Düsseldorfer Florian Büscher/Jacob Lanzinger haben die Führung inne. Dahinter folgen berühmte deutsche Seglernamen. Lilli Zellmer (Rahnsdorf), Tochter von Ex-Olympiasegler Lucas Zellmer, segelt mit Vincent Bahr (Berlin) derzeit auf Rang zwei. Die dritte Position nehmen Jonathan Steidle/Leonardo Honold aus Überlingen ein.

505er Schafft es Wolfgang Hunger, seine Rekord-Siegesserie vor Kiel auf 23 Erfolge zur Kieler Woche auszubauen? Das ist eine der zentralen Fragen in der ersten Hälfte der weltgrößten Segelveranstaltung. Gemeinsam mit Vorschoter Holger Jess muss sich der Arzt aus Strande in seinem Wohnzimmer mit 25 Konkurrenten höchster Qualität auseinandersetzen. Darunter weitere Weltmeister und auch der FD-Olympiasieger von 1988 Jörgen Bojsen-Möller. Am ersten Tag lief es sehr gut für die Abonnement-Sieger: Mit der Serie 2, 3, 2 sind Hunger/Jess allerdings nicht Spitze. Diese Position nimmt der leitende Trainer des Kieler YC ein. Kai Bertallot steuerte mit Vorschoter Moritz Klingenberg zu zwei Siegen und einem zweiten Platz. Vor den Gesamtdritten Hunger/Jess schoben sich noch Stefan Böhm/Gerald Roos (Ville). Contender Der amtierende Contender-Weltmeister Max Billerbeck gilt als Leichtgewicht und als Leichtwindspezialist. Aber mit den Plätzen 8,3,2 liegt der deutsche Segler des Jahres nach dem ersten Tag bei fünf Windstärken als bester Deutscher auf Rang drei. Foto Klahn/Kieler Woche Deutscher Meister, Weltmeister und Deutschlands Segler des Jahres 2019. Das vergangene Jahr lief nahezu perfekt für Max Billerbeck. Nur zur Kieler Woche musste sich der Bootsbauer geschlagen geben. Mit Platz zwei hinter Sören Dulong Andreasen war er 2019 aber auch hier auf dem Treppchen. Der Däne ist auch in diesem Jahr das Maß der Dinge vor Kiel, führt nach den ersten drei Wettfahrten mit zwei Siegen und einem dritten Platz. Billerbeck musste erst einmal wieder in den Regattamodus finden: „Es ist erst die zweite Regatta in Deutschland. Mir fehlt noch die Routine – gerade bei den Starts. Ich habe mich nicht so gut vorbereitet gefühlt, und es war nicht mein Wind. Für die Bedingungen fehlen mir rund 15 Kilo. Dafür lief es eigentlich ganz gut.“ Mit den Plätzen 8, 3, 2 liegt er im Zwischenklassement auf Platz drei. Im letzten Rennen musste Billerbeck sogar noch einen Frühstart bereinigen, freute sich daher umso mehr über den ersten Tag. Für den morgigen Sonntag ist weniger Wind angesagt. Gute Voraussetzung für einen deutschen Angriff auf das führende Dänen-Duo mit Sören Dulong Andreasen und Jesper Armbrust.