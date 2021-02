Waszp fliegen zur Kieler Woche

Nachdem der Wettbewerb „Foilen“ zur Kieler Woche 2019 offen ausgeschrieben war, und nur die Moth ein kleines Feld zustande brachte, haben die Waszp in den vergangenen zwei Jahren Fahrt aufgenommen. 950 Boote wurden in drei Jahren verkauft, und die Waszp wird heute in fast ganz Europa gesegelt. Bis zu 30 Starter avisiert die Klasse. Und es werden vor Kiel auch zahlreiche Frauen am Start erwartet. „Es gibt die Waszp-Kampagne von sailing gp. Sie heißt womens invitational,“ erklärt Paul Farien, das Sprachrohr der deutschen Waszp-Gemeinde. Einer getrennten Wertung bedürfe es aber nicht, denn die Technik und nicht das Gewicht entscheide über den Erfolg“, ergänzt Farien.

Ein Foiling-Fan ist auch Ferdinand Ziegelmayer. Der Hamburger Laser-Generalimporteur hat auch die Waszp im Angebot und schwärmt vom Fliegen. „Die Waszp ist der Einstieg ins Foilen“, so Ziegelmayer. Durch den internationalen Auftritt beim America‘s Cup und der Vendee Globe – in Deutschland nicht zuletzt durch die beeindruckenden Bilder von Boris Herrmann – wurde das Foilen noch populärer. „Wir haben schon gemerkt, dass mehr Aktive es einmal ausprobieren wollen“, erklärt der Hamburger.“ In Deutschland wächst die Flotte schnell, am schnellsten in Europa. „Dazu bieten die ersten Regatten wie eben die Kieler Woche den Wettkampf an“, beschreibt Ziegelmayer den neuen Trend auf Flügeln.