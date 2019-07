O’pen Skiff EM: Italien dominiert

Vor dem Abschlusswochenende der 130. Travemünder Woche klarieren sich die Felder, und die Favoriten werden ihren Rollen gerecht. In den verschiedenen Klassen haben sich die ersten Anwärter auf die Trophäen auch an die Spitzenpositionen geschoben.. Europameisterschaft O’pen Skiff Die EM der jungen Skiff-Segler läuft reibungslos und den Erwartungen entsprechend. Die Italiener dominieren, Deutschland kämpft um...

Vor dem Abschlusswochenende der 130. Travemünder Woche klarieren sich die Felder, und die Favoriten werden ihren Rollen gerecht. In den verschiedenen Klassen haben sich die ersten Anwärter auf die Trophäen auch an die Spitzenpositionen geschoben..



Europameisterschaft O’pen Skiff

Die EM der jungen Skiff-Segler läuft reibungslos und den Erwartungen entsprechend. Die Italiener dominieren, Deutschland kämpft um eine Platzierung in den Top-Ten. „Wir haben schöne Rennen und interessante Kurse. Die Zusatzaufgaben werden von den Seglern sehr gut gemeistert“, berichtet der deutschen Klassenboss und Vize der internationalen Klassenvereinigung Marcus Cremer. Bei den Freestyle-Elementen wurden Aktionen wie Stehend-Segeln, 360-Grad-Drehung und Segel auf das Wasser legen in den Kurs eingebaut. Eine typische Aktion der O’pen Skiff, die den Spaß auf der Regattabahn erhöht. „Gerade das Stehend-Segeln ist sehr anspruchsvoll“, so Cremer. Während Italien in beiden Altersklassen durch Federico Quaranta (U13) und Manuel de Felice (U17) führt, sorgt der Lübecker Magnus Voss als Elfter bei den U17 für das derzeit beste deutsche Zwischenergebnis. Die EM läuft noch bis Sonntag.





IDM J/70

Drei Rennen, keine Veränderung in den Topplatzierungen der Deutschen Meisterschaft der J/70 am heutigen Freitag: Der Hamburger Michael Grau verteidigt seine Position vor Sergei Dobrovolskii (Zypern) und Johanna Meier (Warnemünde). Alle drei Mannschaften konnten jeweils einen Tagessieg einfahren, hatten dazu ein weiteres sehr gutes Ergebnis. Dobrovolskii fuhr allerdings auch ein Streichresultat ein, und Johanna Meier muss nun einen zwölften Platz in das Ergebnis einbringen. Die Verfolger des Spitzenreiters sind damit gleichauf, und auch das viertplatzierte Bremer Team um Björn Beilken lauert nur einen Platz dahinter. Damit ist im Kampf um die Medaillen für dieses Quartett noch vieles möglich.



IDJM Laser Radial und Laser 4.7

Die Liste der beiden Laser-Jugendklassen nimmt die erwartete Gestaltung an. Sowohl bei den Radial als auch bei den 4.7 haben die hochgehandelten Favoriten die Spitze übernommen. Der Allgäuer Julian Hoffmann (Radial) und Ole Schweckendiek aus Kiel (4.7) führen ihre Konkurrenzen an. Allerdings bleibt es spannend vor dem morgigen Final mit zwei weiteren Rennen. Denn nur Minimal-Punktabstände liegen zwischen ihnen und den Verfolgern.

Für den Lübecker Jesper Bahr ist die absolute Radial-Spitze zwar zu weit weg, aber auf einen Medaillenrang kann der aktuell Viertplatzierte noch hoffen. Und sein großes Ziel (Platz eins in der U17-Wertung) ist in greifbarer Nähe: „Dafür sieht es sehr gut aus. Aber auch in der Gesamtwertung kann noch was gehen. Heute lief es gut, hätte aber besser sein können. Im letzten Rennen habe ich auf dem letzten Downwinder zwei Plätze verloren, wollte dann noch mal angreifen, um unter die ersten Drei zu kommen. Aber der Lee-Bogen auf dem letzten Abschnitt ins Ziel, der in den vergangenen Tagen immer gut funktioniert hat, lief diesmal nicht.“ Die Folge: Zwei weitere Gegner rutschten durch. Während Bahr zum Finale noch den Angriff auf Platz drei und damit auf Roko Mohr (Plau am See) starten will, ist sein Trainingskumpel Mewes Wieduwild als Zweiter der größte Kontrahent von Spitzenreiter Hoffmann.

Bei den 4.7-Seglern drehte Ole Schweckendiek den bisherigen Rennverlauf um. Mit zwei Siegen in den beiden Rennen überflügelte er seinen Clubkameraden Josse Bonatz, der mit einem dritten und vierten Platz seinen Vorsprung einbüßte, aber weiterhin in Schlagdistanz liegt, um den Kieler-Woche- und Warnemünder-Woche-Sieger noch anzugreifen.