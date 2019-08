1000 Segler zur 37. Schifffahrtsregatta

Die Schifffahrtsregatta bietet wie in den Vorjahren einen Mix aus sportlichem Segeln, geselligem Beisammensein und interessanten Vorträgen. Start ist am 24. August am frühen Morgen in der Schleimündung, von dort aus führt der 30 Seemeilen lange Kurs die 107 Yachten ins dänische Ærøskøbing. Hier angekommen erwartet die Gäste aus Reedereien, maritimen Logistikunternehmen, Fonds, Banken und Versicherungen ein großes Festzelt, in dem am Abend Reden gehalten und die begehrten Preise verliehen werden. „Wir freuen uns sehr, dass es uns dieses Jahr gelungen ist, Hamburgs Innensenator Andy Grote als aktiven Mitsegler und Redner für die Schifffahrtsregatta zu begeistern“, erklärt Organisator Dieter Gast, zusammen mit seinem Bruder Christian Geschäftsführer von Peter Gast Shipping. „Außerdem sind wir sehr gespannt auf den Vortrag von Profisegler Robert Stanjek, der uns von dem Plan des Offshore Team Germany, 2021 am härtesten Yachtrennen der Welt teilzunehmen, berichten wird.“

Mit an der Startlinie sind unter anderem Segler von Oldendorff Carriers, Hapag-Lloyd, Hammonia Reederei, Harren & Partner, Vega Reederei, Buss Group, Leonhardt & Blumberg, Peter Döhle Schiffahrts-KG und MPC.