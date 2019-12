Wahl zum Segler des Jahres: Monatssieger Oktober 2019

Jesse Lindstädt/Lisa Rausch wurden von den Usern von Sail24.com zu den überlegenen Siegern bei der Abstimmung zum Segler der Monats Oktober gewählt. Foto: Laurens Morel

Lindstädt/Rausch hatten sich im Oktober mit ihrem Auftritt bei der Weltmeisterschaft der Nacra15 selbst überrascht. Auf eine Platzierung im Vorderfeld hatten sie gehofft, an eine Medaille allenfalls zu träumen gewagt. Dass sie am Ende bis zum letzten Tag sogar um den Titel mitsegelten, übertraf alle Erwartungen. Schließlich mussten sie sich nur den Kindern von Kat-Legende Mitch Booth (Australien) geschlagen geben und krönten ihre noch kurze Zusammenarbeit mit dem Vize-WM-Titel. Jetzt steht für das Duo erst einmal die Schule auf dem Plan, denn im kommenden Frühjahr wartet noch die Abi-Prüfung auf die beiden 18 und 17 Jahre alten Nachwuchstalente.

Die Wahl zum Segler des Jahres wird ausgerichtet vom SVG-Verlag in Kooperation mit dem Deutschen Segler-Verband und der boot Düsseldorf sowie unterstützt von Wempe, Garmin und Pantaenius.

Doch vor der Reifeprüfung durften Jesse Lindstädt und Lisa Rausch einen weiteren Erfolg für sich verbuchen. Bei der Wahl zum Segler des Monats Oktober setzten sie sich souverän gegen die erfahrenen Akteure durch. Mit 57,22 Prozent der Stimmen rangierten sie klar vor dem VSaW Berlin (33,71 Prozent), der vor Flensburg in diesem Jahr erstmals in seiner Clubgeschichte die Segel-Bundesliga gewonnen hatte. Die Berliner feierten den Liga-Titel überschwänglich in Flensburg, in ihrem Club und schließlich bei der Messe Boot & Fun in Berlin. Doch bei der Publikumsabstimmung konnte die Jugend ihre Fangemeinde besser mobilisieren. Nachdem sich die Kat-Segler und die Liga-Akteure lange Zeit einen enges Duell um die Publikumsgunst geliefert hatte, setzte sich im Schlussspurt der Monatswahl die Jugend klar ab.