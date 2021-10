40. Meisterschaft der Meister 2021

Auch in diesem Jahr steht die Veranstaltung wieder unter der Schirmherrschaft des Deutschen Segler-Verbandes. Neben hochklassigen Kurz-Wettfahrten (umpired Fleetraces) und tollem Sport bei hoffentlich gutem Wetter wird wieder einiges mehr geboten: Smalltalk und Vernetzung zum Saisonende, corona-konformes Get-together am Samstagabend mit Essen und Freibier, spannendes Finale am Sonntag vor großer Kulisse im HSC mit gleich anschließender Siegerehrung. Wolfgang Hunger und andere bekannte Segler haben sich bereits angemeldet.

Der HSC freut sich auf Segler/innen und Publikum aus ganz Deutschland!