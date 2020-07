5. Flensburg Boat Show abgesagt

Wir bedauern die Entscheidung sehr, aber die Voraussetzungen für eine sichere Planung und Durchführung, vor allem auch für unsere Aussteller ist leider nicht gegeben,“ sagt Christoph Volkmann vom Flensburger Yacht-Service.

Ein neuer Termin der so beliebten Boat Show in der SONWIK Marina in Flensburg im nächsten Jahr wurde schon festgelegt. Am 20., 21. und 22. August 2021 heißt es dann „Leinen los“ für neue Yachten und den Gebrauchtbootsteg, für das landseitige Unterhaltungsprogramm und Aussteller aus dem maritimen Bereich im Hafenumfeld. Auch ohne die Flensburg Boat Show läuft der Saisonbetrieb in der Marina auf Hochtouren und Gäste sind herzlich in der Flensburger Förde willkommen.