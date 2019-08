7. Nacht der Schleilichter

Am 30. August 2019 laden die Schleswiger Stadtwerke und ihre Kooperationspartner zum alljährlichen Sommerfest im Hafen. Ab 19:30 Uhr erwartet die Besucher ein buntes maritimes Programm direkt am Wasser. Wie auch schon in den letzten Jahren gehört der Boots-Lichterkorso dabei zu den großen Highlights des Fest-Abends. Rund 100 bis über die Toppen illuminierte Boote örtlicher Segelvereine werden ihre Bahnen über die innere Schlei ziehen – und eine romantische Parade bilden, die ab Einbruch der Dunkelheit am besten von der Hafenkante aus bestaunt werden kann.

Außerdem sorgen unter anderem Varieté-Artisten aus aller Welt, die Musiker von „Albers Ahoi!“ und natürlich das große Abschlussfeuerwerk für Unterhaltung.